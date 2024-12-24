Курс доллара может вырасти до 46-47 гривен: инвестбанкир дал прогноз на следующий год

Как отметил Фиала, с одной стороны Нацбанку выгодно держать курс достаточно стабильным. В то же время Украина имеет существенный дефицит торгового баланса на уровне 15% от ВВП, который перекрывается за счет 40 млрд долларов международной помощи в год.

По его словам Украина гарантированно получит в следующем году эти деньги. "Это первый раз, когда у нас такая предсказуемость. Это нам тоже добавляет комфорта и для наших макропрогнозов и для нашего инвестирования. Это первый раз во время войны, что мы знаем, мы уверены, что у нас дефицит бюджета будет профинансирован не только на следующий год, а еще на часть 26-го года. Это очень хорошо", сказал он.

В то же время, Нацбанку при своей курсовой политике надо обращать внимание на конкурентоспособность местного производителя, "чтобы мы не как-то спонсировали или дотировали импорт зарубежных производителей вместо того, чтобы помогать местному производителю", - отметил Фиала.

"Доллар существенно укрепился. Поэтому для экономики будет здорово, чтобы гривна, я думаю, на следующий год продолжила такой же темп девальвации, как и в текущем. Это примерно на 10%. Это значит, если мы этот год заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46-47, то в этом ничего плохого не будет. Это наоборот будет полезно для местного производителя, и сохранит его конкурентоспособность", добавлял он.

Как отметил, директор инвесткомпании Dragon Capital, "не то, чтобы оно ему как-то помогало при инфляции более 10%, оно просто сохранит эту конкурентоспособность, некий баланс между местным производителем и импортом".