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Курс долара на міжбанку вперше перевищив позначку 39 гривень

Україна, Понеділок 18 березня 2024 13:46
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Курс долара на міжбанку вперше перевищив позначку 39 гривень Фото Курс долара зріс до 39 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанківському валютному ринку продовжив зростання. Курс уперше піднявся до 39 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Станом на 13:25 курс перебуває на рівні 38,98 – 39,02 грн/долар, євро 42,51 – 42,54 грн/євро.

Курс долара на міжбанку вперше перевищив позначку 39 гривень

Таким чином, офіційний курс долара до гривні та євро до гривні за підсумками сьогодні знову оновить рекорд.

Готівковий ринок майже повністю залежить від ситуації на міжбанку. В обмінних пунктах курс продажу долара сьогодні зріс на 40 копійок до 39,15 грн/долар.

Керована гнучкість курсу

НБУ з жовтня 2023 року відмовився від фіксації курсу і перейшов до "керованої гнучкості". НБУ реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій - це купівля банками доларів у НБУ. Отже, регулятор фактично контролює курс.

Упродовж останніх днів офіційний курс долара кілька разів оновлював рекорд. На 18 курс було встановлено на рівні 38,7998 гривень за 1 долар. Однак він значно нижчий за курс на готівковому ринку, який восени 2022 року піднімався до 42 грн/долар.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара у найближчий рік. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар.

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