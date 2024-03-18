Курс долара на міжбанку вперше перевищив позначку 39 гривень

Курс долара на міжбанківському валютному ринку продовжив зростання. Курс уперше піднявся до 39 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Станом на 13:25 курс перебуває на рівні 38,98 – 39,02 грн/долар, євро 42,51 – 42,54 грн/євро.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні та євро до гривні за підсумками сьогодні знову оновить рекорд.

Готівковий ринок майже повністю залежить від ситуації на міжбанку. В обмінних пунктах курс продажу долара сьогодні зріс на 40 копійок до 39,15 грн/долар.

Керована гнучкість курсу

НБУ з жовтня 2023 року відмовився від фіксації курсу і перейшов до "керованої гнучкості". НБУ реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій - це купівля банками доларів у НБУ. Отже, регулятор фактично контролює курс.

Упродовж останніх днів офіційний курс долара кілька разів оновлював рекорд. На 18 курс було встановлено на рівні 38,7998 гривень за 1 долар. Однак він значно нижчий за курс на готівковому ринку, який восени 2022 року піднімався до 42 грн/долар.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара у найближчий рік. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар.