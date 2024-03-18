Курс доллара на межбанке впервые превысил отметку 39 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке продолжил рост. Курс впервые поднялся до 39 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

По состоянию на 13:25 курс находится на уровне 38,98 - 39,02 грн/доллар, евро 42,51 - 42,54 грн/евро.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне и евро к гривне по итогам сегодняшнего дня снова обновит рекорд.

Наличный рынок почти полностью зависит о ситуации на межбанке. В обменных пунктах курс продажи доллара сегодня вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.

Управляемая гибкость курса

НБУ с октября 2023 года отказался от фиксации курса и перешел к "управляемой гибкости". НБУ реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций - это покупка банками долларов у НБУ. Таким образом, регулятор фактически контролирует курс.

В течение последних дней официальный курс доллара несколько раз обновлял рекорд. На 18 курс был установлен на уровне 38,7998 гривен за 1 доллар. Однако он значительно ниже, чем курс на наличном рынке, который осенью 2022 года поднимался до 42 грн/доллар.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар.