ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара на межбанке впервые превысил отметку 39 гривен

Украина, Понедельник 18 марта 2024 13:46
UA EN RU
Курс доллара на межбанке впервые превысил отметку 39 гривен Фото Курс доллара вырос до 39 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанковском валютном рынке продолжил рост. Курс впервые поднялся до 39 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

По состоянию на 13:25 курс находится на уровне 38,98 - 39,02 грн/доллар, евро 42,51 - 42,54 грн/евро.

Курс доллара на межбанке впервые превысил отметку 39 гривен

Таким образом, официальный курс доллара к гривне и евро к гривне по итогам сегодняшнего дня снова обновит рекорд.

Наличный рынок почти полностью зависит о ситуации на межбанке. В обменных пунктах курс продажи доллара сегодня вырос на 40 копеек до 39,15 грн/доллар.

Управляемая гибкость курса

НБУ с октября 2023 года отказался от фиксации курса и перешел к "управляемой гибкости". НБУ реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство операций - это покупка банками долларов у НБУ. Таким образом, регулятор фактически контролирует курс.

В течение последних дней официальный курс доллара несколько раз обновлял рекорд. На 18 курс был установлен на уровне 38,7998 гривен за 1 доллар. Однако он значительно ниже, чем курс на наличном рынке, который осенью 2022 года поднимался до 42 грн/доллар.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте