UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс долара за місяць упав на 40 копійок, євро - більш ніж на гривню

Фото: курс долара зріс 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи зріс. Проте за місяць долар подешевшав на 40 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні станом на ранок 31 травня зріс на 5 копійок до 37,60 гривень у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок до 40,65 гривні за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 39,99 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 31 травня становить 39,2802 гривень за євро (+0,1043 гривень).

Курс за місяць

Курс долара за місяць знизився ще на 40 копійок. Наприкінці квітня він складав 38 гривень за долар. Євро подешевшав значно - на 1 гривню 15 копійок. Зниження курсу євро пов'язане із ситуацій на світовому ринку. Індекс долара до основних валют за місяць зріс на 2,5%.

Фінансові аналітики прогнозують протягом наступних 12 місяців курс на рівні 40,04 грн/долар. Банкіри очікують на курс на рівні 41,38 грн/долар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро