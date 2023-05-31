Курс доллара за месяц упал на 40 копеек, евро - более чем на гривну

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 31 мая вырос на 5 копеек до 37,60 гривен в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек до 40,65 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 39,99 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 31 мая составляет 39,2802 гривен за евро (+0,1043 гривен).

Курс за месяц

Курс доллара за месяц снизился еще на 40 копеек. В конце апреля он составлял 38 гривен за доллар. Евро подешевел боле значительно - на 1 гривну 15 копеек. Снижение курса евро связано с ситуаций на мировом рынке. Индекс доллара к основным валютам за месяц вырос на 2,5%.