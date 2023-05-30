Долар дешевшає до основних валют на тлі угоди щодо держборгу США

Долар США впав у вівторок, 30 травня, по відношенню до кошика основних валют після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику. Однак угода має пройти тернистий шлях через Конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести основних валют, знизився на 0,125% до 104,17. Індекс має закінчити місяць із приростом 2,5%.

Скасування дефолту США

Жменька вкрай правих законодавців-республіканців заявила в понеділок, що вони виступатимуть проти угоди щодо підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів.

Опозиція підкреслює перешкоди, з якими зіткнуться президент-демократ Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, щоб провести пакет через Палату представників, контрольовану республіканцями, і Сенат, контрольований демократами, до того, як буде досягнута стеля, ймовірно, до наступного.

"Це як би дві політичні партії в США змушували іншу сторону капітулювати", - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex у Нью-Йорку.

Тим не менш, вища стеля боргу і деяке скорочення видатків у бюджеті на 24 фінансовий рік - це золота середина, додав він.

Угода з держборгу

Законопроект на 99 сторінках призупинить обмеження боргу до 1 січня 2025 року, що дозволить законодавцям відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Це також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю боргу до 5 червня. Раніше вона заявляла, що дефолт може статися 1 червня.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що невизначеність щодо дефолту уряду США, ймовірно, збережеться доти, доки Конгрес не прийме угоду як закон.

"Окрім будь-якої волатильності, викликаної проблемами стелі боргу, очікування підвищення ставок ФРС, ймовірно, підтримуватимуть попит на долар у найближчому майбутньому", - зазначила вона.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки оцінюють 60-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні порівняно з 26-відсотковою ймовірністю тижнем раніше.

Тим часом євро виріс на 0,09% до 1,0715 долара, тоді як фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2365 долара, що на 0,11% вище. Ієна зміцнилася на 0,28% до 140,06 за долар, досягнувши у понеділок шестимісячного мінімуму 140,91 за долар.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і спікер палати представників Кевін Маккарті досягли угоди про підвищення стелі держборгу на рік , яка передбачає заморожування витрат на внутрішні програми, збільшення витрат на оборону та ветеранів, введення нових вимог до федеральних програм продовольчої допомоги, зміна деяких правил щодо отримання дозволів на видобуток енергоносіїв.

Як повідомляло РБК-Україна, проблеми зі стелею державного боргу в США повторюються досить часто. Цього року ситуація не є унікальною, і на Україну вона не вплине.