Курс долара і євро в обмінниках зростає

Курс долара в обмінних пунктах України 29 грудня піднявся на 14 копійок порівняно з попереднім робочим днем (26 грудня). Курс євро також збільшився - на 20 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 29 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 8 копійок порівняно з 26 грудня і становить 42,38 гривні, водночас курс євро збільшився на 7 копійок - до 49,98 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,81 гривні (+0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,32 гривні (+0,04 гривні).
На міжбанку в результаті торгів 26 грудня курс долара перебував на рівні 42,10 - 42,14 гривні за долар (купівля-продаж), що на 14-20 копійок вище за закриття торгової сесії 25 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,62-49,65 гривень, що на 20-28 копійок вище за курс 25 грудня.
Валютний ринок 29 грудня - 4 січня залишатиметься більш-менш стабільним, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Стрибків курсу не передбачається. Хоча, попит на валюту і буде перевищувати пропозицію, але лише на 10-15%. "Така ситуація повністю "втискується" в інструментарій Нацбанку, який традиційно компенсуватиме дисбаланси через валютні інтервенції", - каже Лєсовий.
Банкір прогнозує офіційний курс на кінець року на рівні 41,8-42,4 гривень за долар і 49-49,6 гривень за євро. При цьому, на 29 грудня - 4 січня курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку перебуватимуть у межах 41,8-42,4 гривень, а євро - 48,5-49,75 гривень.
На готівковому ринку Тарас Лєсовий прогнозує курси купівлі-продажу долара на рівні 41,8-42,6 гривень, а євро - 48,5-49,75 гривень.