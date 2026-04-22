Курс долара і євро несподівано впав: як обмінники та банки змінили "цінники" 22 квітня

Зміна тренду: Долар та євро синхронно пішли на зниження. В обмінниках середня ціна продажу долара впала до 43,90 грн, євро - до 51,85 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, сьогодні вранці середній курс долара в обмінниках при купівлі становить 43,90 (-15 коп) гривні, а здати можна по 43,75 (-15 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а здати - по 51,60 (-20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 22 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,35 (+5 коп) гривні, а купують - по 43,85 (+5 коп) гривні.

Євро ж в банках тримається на рівні 52,25 (-4 коп) гривень при купівлі, а здати можна по 51,58 (+8 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,20 (-25 коп) гривні, а для карток курс 44,24 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 52,10 (-25 коп) гривні, а карткою - 52,08 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари через мобільний застосунок по 44,25 (-10 коп) гривні, а для карток - 44,40 (-5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 52,20 (-15 коп) гривні, а безнал - 52,40 (-5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар в касі можна купити по 44,40 (без змін) гривні, а безнал - 44,20 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банк продає по 52,30 (без змін) гривні.

Monobank продає долари по 44,23 (-20 коп) гривні, а євро - по 52,07 (-28 коп) гривні.

Дані наведені у порівнянні з показниками на ранок вівторка, 21 квітня.