Курс долара до гривні продовжує зростати: аналітик назвав головну причину

Минулого тижня гривня знову слабшала до долара попри намагання НБУ зменшити дефіцит готівкової валюти. Нестача залишається ключовим чинником в ослабленні курсу гривні.

"Попри наші очікування, аукціони НБУ, що були проведені в попередні тижні, не допомогли стабілізації курсу. Але ми сподіваємося, що додаткова пропозиція готівкової валюти допоможе стабілізувати курс на поточному чи близькому від нього рівні", - зазначив він.

За його словами, попри кілька проведених аукціонів НБУ із продажу готівкової валюти курс гривні до долара США послабшав, зокрема в касах найбільших українських банків із 39,3-40,3 грн/долар до 39,4-40,4 грн/долар. Тож НБУ знову оголосив на 19 вересня аукціон із продажу готівкових 100 млн доларів та 100 млн євро.

"Не змінюється й стан безготівкового ринку. Попит клієнтів банків на іноземну валюту значно переважає пропозицію, і НБУ звично продає близько 0,5 млрд доларів щотижня через інтервенції", - додав аналітик.