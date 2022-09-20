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Курс долара до гривні продовжує зростати: аналітик назвав головну причину

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 09:46
Курс долара до гривні продовжує зростати: аналітик назвав головну причину Фото: банкам не вистачає готівкової валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня гривня знову слабшала до долара попри намагання НБУ зменшити дефіцит готівкової валюти. Нестача залишається ключовим чинником в ослабленні курсу гривні.

Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Попри наші очікування, аукціони НБУ, що були проведені в попередні тижні, не допомогли стабілізації курсу. Але ми сподіваємося, що додаткова пропозиція готівкової валюти допоможе стабілізувати курс на поточному чи близькому від нього рівні", - зазначив він.

За його словами, попри кілька проведених аукціонів НБУ із продажу готівкової валюти курс гривні до долара США послабшав, зокрема в касах найбільших українських банків із 39,3-40,3 грн/долар до 39,4-40,4 грн/долар. Тож НБУ знову оголосив на 19 вересня аукціон із продажу готівкових 100 млн доларів та 100 млн євро.

"Не змінюється й стан безготівкового ринку. Попит клієнтів банків на іноземну валюту значно переважає пропозицію, і НБУ звично продає близько 0,5 млрд доларів щотижня через інтервенції", - додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 19 вересня втретє провів операцію з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову. НБУ обміняв близько 100 млн доларів та 20 млн євро.

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