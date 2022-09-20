ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара к гривне продолжает расти: аналитик назвал главную причину

Новина українською →
Украина, Вторник 20 сентября 2022 09:46
Курс доллара к гривне продолжает расти: аналитик назвал главную причину Фото: банкам не хватает наличной валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе гривна снова слабела к доллару, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Несмотря на наши ожидания, проведенные в предыдущие недели аукционы НБУ не помогли стабилизации курса. Но мы надеемся, что дополнительное предложение наличной валюты поможет стабилизировать курс на текущем или близком от него уровне", - отметил он.

По его словам, несмотря на несколько проведенных аукционов НБУ по продаже наличной валюты, курс гривны к доллару США ослаб, в частности в кассах крупнейших украинских банков с 39,3-40,3 грн/доллар до 39,4-40,4 грн/доллар. НБУ снова объявил на 19 сентября аукцион по продаже наличных 100 млн долларов и 100 млн евро.

"Не меняется и состояние безналичного рынка. Спрос клиентов банков на иностранную валюту значительно превосходит предложение, и НБУ обычно продает около 0,5 млрд долларов еженедельно из-за интервенций", - добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 19 сентября в третий раз провел операцию с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. НБУ обменял около 100 млн. долларов и 20 млн. евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине