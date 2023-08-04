Курс долара на готівковому ринку зріс після падіння протягом півроку, - НБУ

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,2%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,508 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,382 млрд доларів.

Зміна курсу долара

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок.

Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що в центробанку не розглядають "ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас турбуватися, або свідчення того, що змінюється тренд".

За його словами, "ситуація абсолютно стійка, контрольована".