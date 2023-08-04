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Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, - НБУ

Фото: курс доллара вырос за июль впервые за полгода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июле 2023 года вырос на 0,1% до 37,28 гривны. Рост курса был зафиксирован впервые с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 7,2%.

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за июнь 1,508 млрд долларов. При этом у населения купили 1,382 млрд долларов.

Изменение курса доллара

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас беспокоиться, или свидетельство того, что меняется тренд".

По его словам, "ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая".

 

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