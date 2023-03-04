Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен впервые за полгода, - НБУ

В феврале 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 1,5% до 39,89 гривен. Курс упал ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за февраль 1 286,3 млн долларов. При этом у населения купили 1 081,3 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 882,8 млн долларов и купили 884,2 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в начале марта курс доллара в обменных пунктах упал более чем на 1 гривну ниже 39 гривен за доллар.