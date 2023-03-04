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Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен впервые за полгода, - НБУ

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Украина, Суббота 04 марта 2023 12:59
Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен впервые за полгода, - НБУ Фото: курс доллара упал ниже 40 гривен впервые с июля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 1,5% до 39,89 гривен. Курс упал ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за февраль 1 286,3 млн долларов. При этом у населения купили 1 081,3 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 882,8 млн долларов и купили 884,2 млн долларов.

Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен впервые за полгода, - НБУ

Как сообщало РБК-Украина, в начале марта курс доллара в обменных пунктах упал более чем на 1 гривну ниже 39 гривен за доллар.

Напомним, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

Отметим, НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.

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