Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року, - НБУ

У квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень 1 399,8 млн доларів. При цьому у населення купили 1 194,9 млн доларів.

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 гривень за долар.

НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року - 36,6 гривень за долар. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.