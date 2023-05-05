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Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года, - НБУ

Фото: курс доллара упал до минимума с июля 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,0%.

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1 399,8 млн долларов. При этом у населения купили 1 194,9 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 996,9 млн долларов и купили 999,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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