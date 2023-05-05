Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года, - НБУ

В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1 399,8 млн долларов. При этом у населения купили 1 194,9 млн долларов.

По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,0%.

Как сообщало РБК-Украина, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.