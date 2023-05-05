ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года, - НБУ

Новина українською →
Украина, Пятница 05 мая 2023 11:39
Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года, - НБУ Фото: курс доллара упал до минимума с июля 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,0%.

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года, - НБУ

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1 399,8 млн долларов. При этом у населения купили 1 194,9 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 996,9 млн долларов и купили 999,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой