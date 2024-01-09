Курс долара на готівковому ринку за рік упав на 6%, - НБУ

Курс долара у 2023 році впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

За даними НБУ, середній курс готівкового євро за 2023 рік знизився на 1,5% із 41,81 до 41,17 грн/євро.

Курс у грудні

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Однак у липні, серпні та вересні спостерігалися стрибки долара. Максимальний курс у вересні був на рівні 38,60 гривень.

НБУ з 3 жовтня перейшов від фіксованого курсу до режиму гнучкості, що керується. Хоча це прямо не стосується готівкового ринку, залежність від ситуації на міжбанку все ж таки існує, оскільки частина валюти змогла перетікати з одного сегмента на інший.

Крім того, НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку.

Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку у грудні зріс із 36,18 до 37,21 грн/долар. На кінець місяця курс зріс до 38 гривень.

Наприкінці року спостерігався сплеск попиту валюту, викликаний великими бюджетними платежами. У результаті курс на міжбанку перевищив 38 грн/долар, а на готівковому ринку - 39 грн/долар.

На 8 січня обмінні пункти продають долар у середньому по 39,30 гривень.

Офіційний курс

Дані НБУ свідчать, що офіційний курс НБУ за 2023 рік зріс на 3,9% - з 36,57 грн/долар до 37,98 грн/долар.

При цьому середній курс за рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.