ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар та євро дорожчають на початку тижня: курси в обмінниках

Україна, Понеділок 08 січня 2024 10:24
UA EN RU
Долар та євро дорожчають на початку тижня: курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання на початку тижня за подорожчанням на міжбанківському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 8 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,30 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,80 грн, євро по 42,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,15-38,20 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Офіційний курс на 8 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0775 грн за 1 долар (+0,0363 грн). Курс євро становитиме 41,573 гривень за 1 євро (-0,0935 грн).

Коментар НБУ

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

Крім того, збільшився і попит на іноземну валюту з боку імпортерів харчових та побутових товарів, палива, а також електроенергії.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.

Максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро. Потім курс почав знижуватись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту