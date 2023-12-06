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Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, - НБУ

Фото: Курс долара у листопаді впав майже на 1% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Долар дешевшає другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,2%.

Курс у листопаді

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Однак у липні, серпні та вересні спостерігалися стрибки долара. Максимальний курс у вересні був на рівні 38,60 гривень.

НБУ з 3 жовтня перейшов від фіксованого курсу до режиму гнучкості, що керується. Хоча це прямо не стосується готівкового ринку, залежність від ситуації на міжбанку все ж таки існує, оскільки частина валюти могло перетікати з одного сегмента на інший.

Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар.

Крім того, НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару - до 36,70 грн/долар. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.

На 6 жовтня обмінні пункти продають долар у середньому по 37,40 гривень.

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