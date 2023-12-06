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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд, - НБУ

Фото: Курс доллара в ноябре упал почти на 1% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,9% до 37,69 гривен. Доллар дешевеет второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,2%.

Курс в ноябре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

НБУ с 3 октября перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Хотя это прямо не касается наличного рынка, зависимость от ситуации на межбанке все же существует, поскольку часть валюты могло перетекать с одного сегмента на другой.

Данные НБУ свидетельствуют, что курс интервенций центробанка в ноябре упал с 36,53 до 36,18 грн/доллар.

Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару - до 36,70 грн/доллар. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.

По состоянию на 6 октября обменные пункты продают доллар в среднем по 37,40 гривен.

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