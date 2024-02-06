Курс долара на готівковому ринку за останній місяць зріс майже на 2%, - НБУ

Середній курс зріс через значний попит на початку місяця.

Рекордний попит

За даними НБУ, українці у січні 2024 року купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти - 1,103 млрд доларів.

Курс долара різко зріс наприкінці грудня 2023 року і досягнув максимуму на початку січня - 39,50 грн/долар, проте потім почав знижуватися. У результаті, протягом січня на готівковому ринку впав з 39,05 до 38,25 грн/долар (продаж).

Офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок - з 37,98 до 37,87 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним – на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.