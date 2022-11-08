Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни

При цьому з початку 2022 року курс долара на готівковому ринку зріс на 49,2%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам становив за місяць 1 371,9 млн доларів. При цьому у населення купили 1 144,0 млн доларів.

Більшість операцій провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 960,6 млн доларів та купили 958,8 млн доларів.