Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни

У жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу з жовтня минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
При цьому з початку 2022 року курс долара на готівковому ринку зріс на 49,2%.
За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам становив за місяць 1 371,9 млн доларів. При цьому у населення купили 1 144,0 млн доларів.
Більшість операцій провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 960,6 млн доларів та купили 958,8 млн доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ ситуація на валютному ринку України в жовтні покращилася. Цьому сприяло ритмічне надходження міжнародної допомоги.