Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал впервые с начала войны

При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 49,2%.

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за месяц 1 371,9 млн долларов. При этом у населения купили 1 144 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 960,6 млн долларов и купили 958,8 млн долларов.