Курс доллара в июне: чего ждать украинцам

Национальный банк Украины держит стабильный курс гривны к доллару в течение длительного времени. Центробанк имеет ресурсы для дальнейшего удержания курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

"Учитывая высокий уровень международных резервов, активную поддержку со стороны международных партнеров и эффективную политику валютных интервенций, НБУ имеет необходимые инструменты для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года", - сказала она.

По ее словам НБУ прогнозирует, что до конца 2025 года объем внешнего финансирования может достичь 55 млрд долларов, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны.

"Не ожидаем большую, чем на 1% разницу между официальным и наличным курсами", - добавила она.

Курс в мае

Золотько сообщила, что в мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,43-41,70 грн/доллар.



"Что касается курса в конце мая, то он почти не отличается от значений в конце апреля - то есть резких движений курса не было, можно сказать, что это локальные колебания в пределах небольшого коридора, без значительных трендов к резкому укреплению или ослаблению гривны", - сказала она.

По ее словам, в паре гривна/евро официальный курс менялся динамичнее (46,09-47,31), что связано с сочетанием международных и внутренних факторов.

В начале мая значительное влияние имело усиление разговоров об американских пошлинах и предпосылки возможного пересмотра руководства ФРС США, что и дало скачок котировок евро на международных рынках и, как следствие, в Украине.