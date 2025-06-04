Курс доллара в июне: чего ждать украинцам
Национальный банк Украины держит стабильный курс гривны к доллару в течение длительного времени. Центробанк имеет ресурсы для дальнейшего удержания курса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.
"Учитывая высокий уровень международных резервов, активную поддержку со стороны международных партнеров и эффективную политику валютных интервенций, НБУ имеет необходимые инструменты для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года", - сказала она.
По ее словам НБУ прогнозирует, что до конца 2025 года объем внешнего финансирования может достичь 55 млрд долларов, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны.
"Не ожидаем большую, чем на 1% разницу между официальным и наличным курсами", - добавила она.
Курс в мае
Золотько сообщила, что в мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,43-41,70 грн/доллар.
"Что касается курса в конце мая, то он почти не отличается от значений в конце апреля - то есть резких движений курса не было, можно сказать, что это локальные колебания в пределах небольшого коридора, без значительных трендов к резкому укреплению или ослаблению гривны", - сказала она.
По ее словам, в паре гривна/евро официальный курс менялся динамичнее (46,09-47,31), что связано с сочетанием международных и внутренних факторов.
В начале мая значительное влияние имело усиление разговоров об американских пошлинах и предпосылки возможного пересмотра руководства ФРС США, что и дало скачок котировок евро на международных рынках и, как следствие, в Украине.
Напомним, за май курс доллара упал на 4 копейки до 41,52 грн/доллар. Курс стабилен в течение четырех месяцев - с начала февраля.
Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар.
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