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Долар подешевшав наприкінці травня: які курси в обмінниках

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 11:01
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Долар подешевшав наприкінці травня: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився в останній день травня. За місяць курс майже не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 46,65 гривень.

За травень (порівняно з 30 квітня) курс долара зріс на 5 копійок, курс євро впав на 30 копійок.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 30 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5285 гривень за 1 долар (-0,0618 грн).

За місяць курс долара впав на 4 копійки. Курс стабільний протягом чотирьох місяців - з початку лютого.

Офіційний курс євро становитиме 46,8026 гривень за 1 євро (-0,2735 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, традиційно в червні курс долара в Україні скоріше падає, тому купувати валюту в цьому місяці сумнівно.

"А ось уже липень і серпень, там так можуть бути вже зовсім інші тренди", - сказав він.

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