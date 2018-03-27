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Курс биткоина опустился ниже 8 тысяч долларов за монету

НовостиФинансы    27.03.2018 - 00:35
Фото: биткоин (flickr.com/Marco Verch)
Фото: биткоин (flickr.com/Marco Verch)

Сейчас стоимость криптовалюты составляет 7 883,15 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 27 марта, опустился ниже 8 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 7 883,15 доллара за монету.

Сегодня максимальная цена биткоина составила 8 489,61 доллара, наиболее низкая -  7 863,22 доллара.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum понизилась с 526,38 доллара за монету до 470,44, а стоимость Bitcoin Cash - упала с 975,61 до 887,82 доллара за монету.

Цена на Litecoin знизилась на 16,32 доллара и тепер составляет 144,22.

Напомним, 3 марта в Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, которые используются для майнинга биткоинов и других криптовалют. По словам полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в стране. 

Сообщается, что это уже не первое подобное преступление. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая - в январе, но власти не обнародовали эту информацию раньше, надеясь найти воров.


 

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Теги публикации: биткоин, Курс биткоина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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