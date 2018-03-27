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Курс біткоіна опустився нижче 8 тисяч доларів за монету

НовиниФінанси    27.03.2018 - 00:35
Фото: биткоин (flickr.com/Marco Verch)
Фото: биткоин (flickr.com/Marco Verch)

Зараз вартість криптовалюти становить 7 883,15 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) сьогодні, 27 березня, опустився нижче 8 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

В даний час вартість криптовалюти становить 7 883,15 долара за монету.

Сьогодні максимальна ціна биткоина склала 8 489,61 долара, найбільш низька - 7 863,22 долара.

При цьому вартість криптовалюти Ethereum знизилася з 526,38 долара за монету до 470,44, а вартість Bitcoin Cash - впала з 975,61 до 887,82 долара за монету.

Ціна на Litecoin знизилась на 16,32 долара і тепер становить 144,22.

Нагадаємо, 3 березня в Ісландії з центрів обробки даних були викрадені близько 600 комп'ютерів, які використовуються для майнінга біткоінів та інших криптовалют. За словами поліції, це найбільша серія крадіжок, що коли-небудь ставалися в країні.

Повідомляється, що це вже не перший подібний злочин. Три з чотирьох крадіжок відбулися в грудні, а четверта - в січні, але влада не оприлюднили цю інформацію раніше, сподіваючись знайти злодіїв.

 

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Теги публікації: біткоін, Курс біткоіна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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