В курортной зоне Одессы нашли 265 боеприпасов времен Второй мировой войны

В Одессе на улице Мореходной, которая входит в курортную зону, пиротехники на строительстве частного дома обнаружили 265 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Все боеприпасы будут уничтожены пиротехниками в специально отведенном месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пиротехники обнаружили в частности 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снарядов 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы изъяли почти 350 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В частности спасатели изъяли несколько сотен артиллерийских снарядов, десятки ручных гранат и взрывателей.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно полицейские изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

В одном из гаражей правоохранители обнаружили детонаторы, тротиловые шашки, пластид, взрывное устройство, гранаты, гранатомет, пистолеты и другое огнестрельное оружие.