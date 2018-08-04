В курортной зоне Коблево случился пожар

Вблизи базы отдыха Днестр загорелись торговые павильоны

В курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

В ГСЧС сообщают, что 4 августа 2018 в 00:17 начали массово поступать звонки о пожаре в Коблевской курортной зоне.

На место прибыли отделения местной пожарной охраны и пожарно-спасательные службы. В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха "Днестр", - сообщают в ГСЧС.

Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС и МПО.

По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают работники полиции.

Напомним, в результате пожара в Инженерно-педагогической академии госпитализирован пожарный. В результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГСЧС, который участвовал в тушении пожара