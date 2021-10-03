На курортном острове Гондураса вспыхнул пожар: сгорели дома, есть пострадавшие

На курортном острове Гуанаха в Гондурасе вспыхнул пожар. Стихия повредила более 200 домов и предприятий, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Огонь охватил ряды деревянных домов на берегу моря. Военно-воздушные силы Гондураса сбросили воду на остров, чтобы потушить пожар, но к тому времени многие дома уже были разрушены.

"Мы можем подтвердить, что у нас нет человеческих потерь, но есть огромные материальные потери", - сказал министр Национальной системы управления рисками и национальных непредвиденных обстоятельств Макс Гонсалес.

По словам Гонсалеса, жертв среди людей нет, однако известно, что четыре человека пострадали от пожара. Также было разрушено 90 домов и повреждено еще 120 зданий. Некоторые здания использовались как коммерческие предприятия.