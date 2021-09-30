ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Есть угроза урагана: в Атлантике сформировался тропический шторм

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 30 сентября 2021 09:16
Есть угроза урагана: в Атлантике сформировался тропический шторм Фото: в Атлантике сформировался тропический шторм (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Атлантике сформировался тропический шторм. Его мощность в ближайшее время может дойти до уровня урагана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Национального центра наблюдений за ураганами США.

Циклону присвоено имя "Виктор". Стойка скорость ветров внутри циклона не превышает 63 км в час, что соответствует мощности шторма.

Стихия движется на северо-запад, в сторону Соединенных Штатов, со скоростью до 21 км в час.

В то же время синоптики прогнозируют, что "Виктор" может увеличить свою мощность до урагана в течение пятницы-субботы.

Напомним, жители Луизианы не могут вернуться в свои дома после урагана Ида.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
У Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным
У Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным
DAILY
Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна