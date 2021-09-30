Есть угроза урагана: в Атлантике сформировался тропический шторм

В Атлантике сформировался тропический шторм. Его мощность в ближайшее время может дойти до уровня урагана.

Циклону присвоено имя "Виктор". Стойка скорость ветров внутри циклона не превышает 63 км в час, что соответствует мощности шторма.

Стихия движется на северо-запад, в сторону Соединенных Штатов, со скоростью до 21 км в час.

В то же время синоптики прогнозируют, что "Виктор" может увеличить свою мощность до урагана в течение пятницы-субботы.