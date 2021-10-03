На курортному острові Гондурасу спалахнула пожежа: згоріли будинки, є постраждалі

На курортному острові Гуанаха в Гондурасі спалахнула пожежа. Стихія пошкодила понад 200 будинків і підприємств, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вогонь охопив ряди дерев'яних будинків на березі моря. Військово-повітряні сили Гондурасу скинули воду на острів, щоб загасити пожежу, але до того часу багато будинків вже були зруйновані.

"Ми можемо підтвердити, що у нас немає людських втрат, але є величезні матеріальні втрати", - сказав міністр національної системи управління ризиками та національних непередбачених обставин Макс Гонсалес.

За словами Гонсалеса, жертв серед людей немає, проте відомо, що чотири людини постраждали від пожежі. Також було зруйновано 90 будинків і пошкоджено ще 120 будівель. Деякі будівлі використовувалися як комерційні підприємства.