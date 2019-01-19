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В Мексике взорвался трубопровод с горючим, есть погибшие

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 06:27
В Мексике взорвался трубопровод с горючим, есть погибшие
Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

В результате взрыва погили 20 человек и 60 - пострадали

В Мексике вследствие взрыва на трубопроводе с горючим погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

Взрыв произошел вечеров в пятницу, 18 января, в штате Идальго. Еще более 60 человек пострадали.

Как сообщил в Twitter губернатор региона Омар Файяд, взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре.

"Призываю все правительство оказать помощь людям на месте происшествия", - написал глава государства в Twitter.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям начала работу в связи со взрывом на трубопроводе.

Напомним, 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси.

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