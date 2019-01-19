В Мексике взорвался трубопровод с горючим, есть погибшие

Фото: взрыв в Мексике (twitter.com/BipPress)

В результате взрыва погили 20 человек и 60 - пострадали

В Мексике вследствие взрыва на трубопроводе с горючим погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

Взрыв произошел вечеров в пятницу, 18 января, в штате Идальго. Еще более 60 человек пострадали.

Как сообщил в Twitter губернатор региона Омар Файяд, взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.

Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 січня 2019 р.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания правительству оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре.

"Призываю все правительство оказать помощь людям на месте происшествия", - написал глава государства в Twitter.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям начала работу в связи со взрывом на трубопроводе.

Напомним, 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси.