Фото: Владимир Куренной (facebook.com.vkkurennoy)

Куренной заменит в Раде Фриз, которая возглавила Министерство по делам ветеранов

Владимир Куренной принял присягу народного депутата в парламенте. Принесение присяги состоялось после открытия утреннего пленарного заседания Верховной рады Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Председатель парламента Андрей Парубий подчеркнул, что согласно ст. 79 Конституции Украины перед вступлением в должность нардепы присягу перед Верховной радой.

"Я хочу пригласить к принятию присяги народного депутата Украины. 29 ноября 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Куренного Владимира Константиновича, включенного к избирательного списке партии "Блок Петра Порошенко", - сказал спикер ВР.

После этого Куренной принес присягу.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявил парламентарий.

Напомним, 22 ноября Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Вместо нее по спискам БПП в парламент зашел Владимир Куренной, который ранее был нардепом от "УДАРа" и "Блока Юлии Тимошенко".