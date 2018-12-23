Від куріння щороку помирає 6 млн людей, - ООН

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Майже 600 тис. смертей відбуваються серед пасивних курців

Від куріння щороку у світі помирає близько 6 млн людей, з них 600 тис. пасивних курців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Організації об'єднаних націй (ООН) у Twitter.

Як повідомляється, щороку майже 5 млн осіб помирають безпосередньо від впливу тютюну. За даними ООН, ще понад 600 тис. смертей відбувається серед так званих пасивних курців.

Зазначається, що загальні економічні втрати від куріння перевищують позначку в 1,4 трлн доларів в рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна Асамблея ООН вчора, 22 грудня, прийняла запропоновану Україною резолюцію про порушення прав людини в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.