Курды в Сирии сообщили о ликвидации 14 турецких военных

"Сирийские демократические силы" (СДС) заявили об уничтожении минимум 14 турецких военных на северо-востоке страны, где Турция проводит военную операцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на арабский телеканал Al Mayadeen.

Как отмечается, ко второму дню наступления в Сирии турецкие войска потеряли не менее 14 человек. Представители СДС сообщают о потери трех своих бойцов.

Сирийская обсерватория заявила, что более 60 тысяч человек были перемещены в результате военной операции Турции.

Со своей стороны, министерство обороны Турции подтвердило в своем заявлении, что взяло под контроль территории на северо-востоке Сирии.

"Операция "Весна мира" успешно продолжалась всю ночь с воздуха и с суши. Цели были захвачены. Операция продолжается по плану", - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о "ликвидации 109 террористов" с момента начала военной операции (9 октября). Также Эрдоган пригрозил Евросоюзу сирийскими беженцами за критику спецоперации.

Также сообщалось, что во время турецкой военной операции в Сирии 8 человек из числа мирного населения погибли и 20 получили ранения.

Отметим, целью военной операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией. Силы оппозиции также осудили действия Турции и призвали мировое сообщество противодействовать этой военной операции. США и страны ЕС также осудили действия Турции.