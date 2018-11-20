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Курченко оштрафовали на 15 млн гривен

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 16:02
Курченко оштрафовали на 15 млн гривен
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Курченко оштрафовали по делу “Брокбизнесбанка”

Украинского олигарха Сергея Курченко оштрафовали на 15 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева в Facebook.

Как сообщается, штраф на Курченко наложен в рамках дела о совершении экономической концентрации в связи с покупкой им и другими лицами "Брокбизнесбанка".

"Завершилось длительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-получателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретения Курченко и группой лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко наложен штраф в 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Курченко оштрафовали на 15 млн гривен

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии арестовали 2 млн долларов "банкира" Курченко. Кроме того, сообщалось, что должностным лицам "Брокбизнесбанка" было сообщено о подозрении в участии в преступной организации.

Добавим, в Украине Курченко, который с 2014 года находится за пределами страны, подозревают в завладении средствами ПАО НАК "Нафтогаз Украины", в сумме почти 450 млн гривен. 

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Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныСергей Курченко
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