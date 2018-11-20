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Курченка оштрафували на 15 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 16:02
Курченка оштрафували на 15 млн гривень
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Курченка оштрафували у справі “Брокбізнесбанку”

Українського олігарха Сергія Курченка оштрафували на 15 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва у Facebook.

Як повідомляється, штраф на Курченка накладено у рамках справи про вчинення економічної концентрації у зв’язку з купівлею ним та іншими особами “Брокбізнесбанку”.

"Завершилось тривале розслідування , протягом якого в результаті тісної співпраці з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку". АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації - набуття Курченком та групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченко накладено штраф 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Курченка оштрафували на 15 млн гривень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Швейцарії заарештували 2 млн доларів "банкіра" Курченка. Крім того, повідомлялося, що посадовим особам "Брокбізнесбанку" було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації.

Додамо, в Україні Курченка, який з 2014 року перебуває за межами країни, підозрюють у заволодінні коштами ПАТ НАК "Нафтогаз України", в сумі майже 450 млн гривень.

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїниСергій Курченко
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