Курченко может быть замешан в поставках российского газа в ОРДЛО, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (metalist.ua)

"Нафтогаз" в части исков против "Газпрома" пытается доказать финансирование терроризма

Беглый олигарх Сергей Курченко может быть причастен к поставкам российского газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом в интервью lb.ua заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

В частности, Коболев отметил, что "Газпром" перестал выставлять украинской стороне счета за поставки газа на оккупированный Донбасс. Он также добавил, что "Нафтогаз" в рамках процессов против "Газпрома" в части исков работает над попыткой доказать финансирование российской компанией терроризма.

"Финансирование терроризма сложно доказывать. Потому что необходимо доказать, кто именно поставляет газ с той стороны. По непроверенным данным, которые у нас есть, там снова всплывает фамилия человека (Сергея Курченко, - ред.), о котором вы говорили. Зная юристов "Газпрома", я очень удивлюсь, если мне покажут хотя бы один акт, где написано, что "Газпром" поставил газ напрямую (бывшему главарю "ДНР", - ред.) Захарченко", - добавил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс. За первое полугодие 2018 года поставили 1,534 млрд кубометров газа, что на 10,4% больше, чем в I полугодии 2017 года.