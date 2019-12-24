ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курченко позбувся монополії на вивіз вугілля з окупованого Донбасу

Новини » Політика     24.12.2019 - 22:02
Курченко позбувся монополії на вивіз вугілля з окупованого Донбасу
Фото: Сергій Курченко (УНІАН)

Росія запустила на окупований Донбасі та інших трейдерів

Побіжний український олігарх Сергій Курченко втратив монополію на вивіз вугілля з окупованого Донбасу, оскільки таку можливість отримали кілька російських компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Російські видання пишуть, що раніше тільки компанія "Газ-Альянс" Курченко мала право постачати вугілля з Донбасу до Росії. За даними джерел, з листопада 2019 року інші російські трейдери отримали можливість скуповувати вугілля "на умовах не гірше, ніж у компанії Курченко".

Також повідомляється, що ще в минулому році російські трейдери скаржилися президентові Росії Володимиру Путіну і керівникам силових відомств на заборону вивозити вугілля з "ДНР" і "ЛНР" для всіх компаній, за винятком компанії Курченко.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Курченко став прикриттям для постачань газу на окупований Донбас. За оцінками експертів, мова може йти про більш ніж 3 млрд куб. м газу в рік. Компанія Курченко перебуває під санкціями, а він сам пересувається по Москві в супроводі численної охорони.

Крім того, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що у України є обґрунтовані підозри, що Росія продає українське вугілля з окупованого Донбасу в Туреччину та Польщу. При цьому він додав, що Російська Федерація змішує українське вугілля зі своїм, щоб не можна було "хімічно виявити" такого факту.

Курченко програв суд про штраф на 15 млн гривень за Брокбізнесбанк Україна на цю зиму забезпечена всіма необхідними ресурсами, - Гончарук
Новини України Сергій Курченкоуголь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся