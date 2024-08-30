"Куратор" окупованих регіонів України. СБУ оголосила підозру другу Путіна Кірієнку

Правоохоронці зібрали доказову базу на Кірієнка, який уже багато років є довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна і входить до його найближчого оточення.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну диктатор призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він координує діяльність окупаційних адміністрацій і керує "кадрами".

Як зазначає слідство, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції захоплених територій України в "законодавче поле" Росії. Кірієнко брав участь в організації псевдореферендумів.

Восени 2023 року він вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів. Кірієнко також координує пропагандистські медіа.

СБУ оголосила Кірієнко заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: