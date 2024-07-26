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СБУ повідомила про чергову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику

П'ятниця 26 липня 2024 16:33
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СБУ повідомила про чергову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику Фото: Леонід Пасічник, ватажок "ЛНР" (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник отримав нову підозру. Він організував у Луганській області примусову "мобілізацію" на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Facebook.

Правоохоронці з'ясували, що Пасічник організував поповнення окупаційних угруповань Південного військового округу РФ мешканцями регіону.

"Починаючи з 19 лютого 2022 року, гауляйтер підписав кілька розпоряджень щодо "запровадження воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно призвали на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств" , - уточнили у СБУ.

Насамперед мова про чоловіків віком від 18 років. Їх після швидкої підготовки відправляють на "м'ясні" штурми українських захисників на сході. Понад 70% таких "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці російського повномасштабного вторгнення.

Таким чином Пасічника підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, яке скоєно за попередньою змовою групою осіб.

Що передувало

Нагадаємо, СБУ вже оголошувала про підозру Пасічнику в організації та проведенні незаконних виборів та у добровільному обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території, а також у колабораціонізмі та зазіханні на суверенітет України.

За колабораціонізм і зазіхання на суверенітет він навіть отримав 12 років в'язниці, але заочно. Це сталося на початку липня цього року.

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