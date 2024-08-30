"Куратор" оккупированных регионов Украины. СБУ объявила подозрение другу Путина Кириенко

Правоохранители собрали доказательную базу на Кириенко, который уже много лет является доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину диктатор назначил Кириенко "куратором" временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он координирует деятельность оккупационных администраций и руководит "кадрами".

Как отмечает следствие, начиная с мая 2022 именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России. Кириенко участвовал в организации псевдореферендумов.

Осенью 2023 года он вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов. Кириенко также координирует пропагандистские медиа.

СБУ объявила Кириенко заочное подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: