ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Куратор" окупованих регіонів України. СБУ оголосила підозру другу Путіна Кірієнку

Київ, П'ятниця 30 серпня 2024 13:33
UA EN RU
"Куратор" окупованих регіонів України. СБУ оголосила підозру другу Путіна Кірієнку Фото: Сергій Кірієнко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру першому заступнику керівника адміністрації президента РФ Сергію Кірієнку. Його вважають так званим "куратором" тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на Кірієнка, який уже багато років є довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна і входить до його найближчого оточення.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну диктатор призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він координує діяльність окупаційних адміністрацій і керує "кадрами".

Як зазначає слідство, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції захоплених територій України в "законодавче поле" Росії. Кірієнко брав участь в організації псевдореферендумів.

Восени 2023 року він вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів. Кірієнко також координує пропагандистські медіа.

СБУ оголосила Кірієнко заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);
  • чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

Що відомо про Кірієнка

Сергій Кірієнко народився в Абхазії у 1962 році. У 1998 році його з третьої спроби призначили головою уряду Росії. Він був наймолодшим російським прем'єром.

Також Кірієнко балотувався на вибори мера Москви, був депутатом Державної Думи РФ, працював головою державної комісії з хімічного роззброєння. У 2005 році він очолив "Росатом", де пропрацював до 2016 року.

З жовтня 2016 року Сергій Кірєнко був призначеним першим заступником керівника адміністрації Путіна.

Як відомо, Кірієнко близький з російським диктатором та є його довіреною особою. Його призначили так званим наглядачем за тимчасово окупованими регіонами України. Кірієнко відвідував окуповані українські території, зокрема Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила нову підозру ватажку так званої "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Кремль Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії