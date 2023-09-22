UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кураховому зросла кількість постраждалих через російський удар "Іскандерами"

Фото: у Кураховому зросла кількість постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Кураховому Донецької області збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян "Іскандерами" 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, о 22:00 російська армія вдарила по житловому кварталу у місті Курахове. За попередньою інформацією, окупанти атакували населений пункт двома ракетами "Іскандер".

Одна російська ракета поцілила у двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали 16 осіб. Усім постраждалим надали невідкладну допомогу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі. На місці удару продовжують працювати рятувальники. Там триває розбір завалів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Фото: у Кураховому зросла кількість постраждалих (t.me/pgo_gov_ua)

Що ще відомо про обстріл

Нагадаємо, вчора ввечері начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун повідомив про обстріл міста. За його словами, поранення отримали 13 осіб, одну людину дістали з-під завалів.

Також, як розповів Падун,  внаслідок вечірнього обстрілу було серйозно пошкоджено житлові будинки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КураховоДонецька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОфіс Генпрокурора