У Кураховому зросла кількість постраждалих через російський удар "Іскандерами"

Як зазначили правоохоронці, о 22:00 російська армія вдарила по житловому кварталу у місті Курахове. За попередньою інформацією, окупанти атакували населений пункт двома ракетами "Іскандер".

Одна російська ракета поцілила у двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали 16 осіб. Усім постраждалим надали невідкладну допомогу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі. На місці удару продовжують працювати рятувальники. Там триває розбір завалів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: у Кураховому зросла кількість постраждалих (t.me/pgo_gov_ua)

Що ще відомо про обстріл

Нагадаємо, вчора ввечері начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун повідомив про обстріл міста. За його словами, поранення отримали 13 осіб, одну людину дістали з-під завалів.

Також, як розповів Падун, внаслідок вечірнього обстрілу було серйозно пошкоджено житлові будинки.

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