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В Курахово возросло количество пострадавших из-за российского удара "Искандерами"

Фото: в Курахово возросло количество пострадавших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Курахово Донецкой области увеличилось количество пострадавших в результате удара россиян "Искандерами" 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

Как отметили правоохранители, в 22:00 российская армия ударила по жилому кварталу в городе Курахово. По предварительной информации, оккупанты атаковали населенный пункт двумя ракетами "Искандер".

Одна российская ракета попала в двухэтажный жилой дом. Ранения получили 16 человек. Всем пострадавшим была оказана неотложная помощь.

Также в результате обстрела повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобилях и гараже. На месте удара продолжают работать спасатели. Там идет разбор завалов.

По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: в Курахово возросло количество пострадавших (t.me/pgo_gov_ru)

Что еще известно об обстреле

Напомним, вчера вечером начальник Кураховской военной администрации Роман Падун сообщил об обстреле города. По его словам, ранения получили 13 человек, одного человека достали из-под завалов.

Также, как рассказал Падун, в результате вечерних обстрелов были серьезно повреждены жилые дома.

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