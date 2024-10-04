На Курахівському напрямку зараз найгарячіша ситуація, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 п'ятниці, 4 жовтня.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 101 керовану авіабомбу.

Крім того, противник застосував для ураження 630 дронів-камікадзе, та здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російських загарбників просунутися вглибину території України, завдаючи вогневого ураження противнику.

На Харківському напрямку відбулося 4 ворожі атаки. ЗСУ відбивали наступ окупантів неподалік Стариці, Вовчанська та Тихого.

"Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 63 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки. Також наші захисники пошкодили 14 артилерійських систем та п'ять автомобілів", - передали у Генштабі.

На Куп'янському напрямку противник наступав біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. Було завершено 14 боїв, ще 2 ворожі атаки тривають.

На Лиманському напрямку російські окупанти штурмували позиції ЗСУ поблизу Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. 10 боїв були завершені, ще 3 - продовжуються.

На Сіверському напрямку воїни ЗСУ відбивали 3 ворожі наступи у районах Верхньокам'янського та Виїмки. У Генштабі поінформували, що триває боєзіткнення, й ситуація - контрольована.

На Краматорському напрямку точилося 6 боїв біля Калинівки, Ступочків та Андріївки. Зараз ще 1 ворожа атака продовжується.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Противник штурмував позиції ЗСУ біля Торецька та Щербинівки. Були завершені 6 боїв, ще 5 - тривають.

На Покровському напрямку ворог атакував 14 разів у районах Миколаївки, Селідового та Лисівки. ЗСУ відбили 13 наступальних дій противника, ще 1 бій продовжується.

На Курахівському напрямку окупанти 25 разів проводили наступальні дії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Сили оборони зупинили 14 атак ворога, ще 10 - тривають.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 4 рази безуспішно намагалися просунутися на позиції ЗСУ неподалік Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

У Генштабі також зазначили, що на інших напрямках особливих змін не зафіксовано.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку", - додали у військовому командуванні.