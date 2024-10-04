На Кураховском направлении сейчас самая горячая ситуация, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 пятницы, 4 октября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 101 управляемую авиабомбу.

Кроме того, противник применил для поражения 630 дронов-камикадзе, и произвел более 3000 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам российских захватчиков продвинуться вглубь территории Украины, нанося огневое поражение противнику.

На Харьковском направлении произошло 4 вражеских атаки. ВСУ отражали наступление оккупантов неподалеку от Старицы, Волчанска и Тихого.

"Ориентировочные потери врага на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены артсистема, 28 БпЛА и шесть единиц автомобильной техники. Также наши защитники повредили 14 артиллерийских систем и пять автомобилей", - передали в Генштабе.

На Купянском направлении противник наступал около Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой. Было завершено 14 боев, еще 2 вражеских атаки продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. 10 боев были завершены, еще 3 - продолжаются.

На Северском направлении воины ВСУ отражали 3 вражеских наступления в районах Верхнекаменского и Выемки. В Генштабе проинформировали, что бой продолжается, и ситуация - контролируемая.

На Краматорском направлении было 6 боев возле Калиновки, Ступочков и Андреевки. Сейчас еще 1 вражеская атака продолжается.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Противник штурмовал позиции ВСУ возле Торецка и Щербиновки. Были завершены 6 боев, еще 5 - продолжаются.

На Покровском направлении враг атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лисовки. ВСУ отразили 13 наступательных действий противника, еще 1 бой продолжается.

На Кураховском направлении оккупанты 25 раз проводили наступательные действия вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления. Силы обороны остановили 14 атак врага, еще 10 - продолжаются.

На Ореховском направлении российские захватчики 4 раза безуспешно пытались продвинуться на позиции ВСУ недалеко от Работино, Малых Щербаков и Каменского.

В Генштабе также отметили, что на других направлениях особых изменений не зафиксировано.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении", - добавили в военном командовании.