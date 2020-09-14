Кура долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня кінця березня

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 14 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,24 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9950 - 28,0150 грн/долар, євро 33,2188 - 33,2425 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9950 28,0150 EUR/UAH 33,2188 33,2425 RUB/UAH 0,3743 0,3749

Відзначимо, 11 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9300 - 27,9600 грн/долар, євро 33,0719 - 33,1046 грн/євро, російський рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація - 2020 рік - 29,00 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар подолає рівень у 28 гривень.