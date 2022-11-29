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Кур’єр, прибиральник, контролер: Кабмін затвердив перелік робіт, що не потребують кваліфікації

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 09:33
Кур’єр, прибиральник, контролер: Кабмін затвердив перелік робіт, що не потребують кваліфікації Фото: уряд затвердив перелік робіт, що не потребують кваліфікації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив переліку робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації. У списку більше 200 позицій від чергового бюро перепусток до приймальника товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 листопада 2022 р. № 1316.

До переліку увійшли робітничі професії, зокрема розклеювач оголошень, чистильник взуття, мийник посуду, прибиральник виробничих приміщень, консьєрж, кур'єр, Гардеробник, двірник, пакувальник, конюх тощо.

Згідно з документом, перегляд переліку здійснюється за поданням Національного агентства кваліфікацій у разі потреби не рідше одного разу на три роки.

Нагадаємо, безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення". Вони виконують фізичну роботу.

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